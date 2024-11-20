Дания снарядит Украине новые партии F-16

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен напомнила, что страна уже передала Украине шесть истребителей F-16. Всего Украина должна получить 19 самолетов. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

У Дании нет никаких изменений в планах по передаче Украине определенного количества истребителей F-16.

«Шесть уже снарядили. Это была первая партия», — отметила Фредериксен.

С прошлого лета Дания привлекла к подготовке украинских пилотов для полетов на этих истребителях.

«Это было сложно, но мы смогли добиться успеха в учебе. Поэтому процесс продолжается. И потом еще будет партия и еще одна следующая партия. В общей сложности будет 19, как мы сказали в самом начале», — заявила глава правительства.

Напомним, Украина получила F-16 современной модификации и с новейшим оборудованием.