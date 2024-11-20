Кремль прокомментировал изменения в ядерной доктрине РФ

Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания необходимо было привести в соответствие с нынешней обстановкой. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя изменения в ядерной доктрине РФ.

«Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и/или ее союзника», — заявил он.

По мнению Пескова, основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания необходимо было привести в соответствие с нынешней обстановкой, и это было сделано в срок.

Отвечая на вопрос, будет ли Москва рассматривать использование Киевом американских ракет в неядерном оснащении по территории РФ как элемент нападения неядерного государства при поддержке ядерного, Песков сказал: «Вы можете ознакомиться с соответствующими параграфами основ, но в целом речь там идет в том числе о том, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и/или Беларуси как участника Союзного государства, создающего критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности».

Напомним, Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России.