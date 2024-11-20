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Новости > Сборная Украины в плей-офф поборется за повышение в классе в Лиге наций. Стали известны соперники

Сборная Украины в плей-офф поборется за повышение в классе в Лиге наций. Стали известны соперники

Абелардо
20.11.24 09:57
47
Сборная Украины в плей-офф поборется за повышение в классе в Лиге наций. Стали известны соперники

В Тиране на стадионе «Комбетаре» состоялся матч завершающего шестого тура Лиги наций УЕФА, в котором сборной Украины противостояла местная национальная команда Албании. Поединок завершился победой «сине-желтых» со счетом 2:1.

Команду Сергея Реброва устраивала в этом матче только победа. Любой другой результат оставил бы украинцев на последнем месте в турнирной таблице квартета, что отравило бы их напрямую в дивизион С Лиги наций.

Во время празднования забитого гола Александр Зинченко вместе с партнерами символическим образом напомнил, что в Украине уже 1000 дней продолжается большая война.

Грузия в параллельном поединке проиграла Чехии (1:2), поэтому сборная Украины заняла итоговое второе место в турнирной таблице группы и сыграет в переходном плей-офф турнира в марте 2025 года. Албания же напрямую вылетела в дивизион С.

Соперник команды Реброва определится позже. Среди возможных оппонентов — Бельгия, Шотландия, Венгрия и Сербия.

Напомним, сборная Украины по футболу немного сдала свои позиции в рейтинге ФИФА.

Тэги: футбол, спорт, Лига наций, сборная Украины по футболу

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