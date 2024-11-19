С начала войны в Украине погибли 89 педагогов и преподавателей

Война в Украине длится уже тысячу дней. Увы, в ней гибнут сотрудники образовательной сферы.

Данные на сегодня приводит министр образования и науки Оксен Лисовый.

Сообщается, что война уже унесла жизни 89 педагогов и преподавателей.

При этом число не выданных дипломов о высшем образовании превысило пять сотен.

Информируется: «У 228 тысяч детей забрали дом, шестнадцать университетов покинули родные стены, а примерно тысяча школ оказались на другой стороне линии фронта. Несмотря на потери, несмотря на разрушения, несмотря на опасность, образование выстояло, образование восстанавливается, дает надежду и уверенность в будущем».

Добавляется, что на сегодня дети возвращаются в школы, а сами школы восстанавливаются, наполняются учебниками и оборудованием.

Сказано: «Продолжаются реформы НУШ и старшей школы, запускаются новые давно назревшие изменения в высшем образовании и науке».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 724 050 солдат.