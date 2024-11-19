"Напоследок кошмарит бизнес". Скандальный глава фракции «Предложение» в Днепре Сергей Пустовой в ближайшее время составит мандат?

По данным источников, Сергей Пустовой, который является главой фракции "Предложение" в горсовете Днепра и занимается земельными вопросами, якобы планирует сложить мандат и выйти из фракции из-за скандальной поездки на Мальдивы.

"В связи с предстоящей отставкой Пустовой активно "обилечивает" застройщиков в Днепре, чем, в принципе, всегда занимался, но теперь делает это в турборежиме, так сказать, напоследок", - рассказывают источники.

Напомним, Пустовой стал известен после того, как во время полномасштабной войны вместо участия в международной конференции по восстановлению города он развлекался на элитном курорте Vakkaru Maldives. Компанию ему составили его жена Ирина и несколько депутатов со спутницами.

Днепровские депутаты и их подруги не стеснялись демонстрировать роскошный образ жизни. В частности, видео на телефон снял друг Пустового, депутат Камиль Примаков из Евролидарности, на руке которого были часы Rolex Skydweller за $25 000. Его жена Оксана имела браслеты Cartier Love, Petit Modele, Pave, общей стоимостью свыше €150 000.

Среди гостей был также депутат Евгений Кривошеев, отвечающий за земельные вопросы. Он приехал на Мальдивы с женой Ольгой, чьи украшения достигали стоимости свыше €50 000 (колье Van Cleef – €12 900, браслеты – €6600 и €4950, Cartier за €14 400, серьги за €4450).