РФ признает паспорта «ЛНР и «ДНР» недействительными, — ЦНС

С декабря «паспорта» так называемых «ДНР» и «ЛНР», которые оккупанты заставляли получать жителей временно оккупированного Донбасса еще с 2014 года, будут недействительны. РФ планирует провести максимальную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Причиной этого является принудительное изменение гражданства и соответственно смена паспортов. Кремль поставил своим подчиненным задачу выполнить стопроцентную паспортизацию украинцев.

Местные коллаборанты активизировали процесс замены паспортов на российские. Они аргументируют это тем, что с 1 января 2025 года жители оккупированных территорий Украины, у которых нет паспорта РФ, потеряют любые права и возможности.

Напомним, жителей Мелитополя заставляют получать российские паспорта.