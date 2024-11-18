В Кремле заявили о «новом витке напряжения» в войне

Возможное разрешение США для Украины на удары американским оружием вглубь России будет означать «качественно новый виток напряжения». Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

По его мнению, «если такое решение действительно было сформулировано... — это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения привлечения Соединенных Штатов к этому конфликту».

Песков напомнил о словах российского диктатора Владимира Путина на этот счет. Он считает, что полетные задачи в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО, а украинцы на такое вроде бы не способны.

«Поэтому речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО непосредственно участвуют в военном конфликте или нет. Участие стран НАТО — США, европейских стран — в войне в Украине», — заявил тогда Путин.

Он также пообещал ответную реакцию на угрозы, которые будут создаваться для России этим решением.

Напомним, у Трампа назвали «имбециллами» тех, кто дал разрешение Украине бить дальнобойными ракетами по РФ.