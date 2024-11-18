Канадцев напугала таинственная болезнь мозга

В Канаде выявлена загадочная болезнь мозга. Власти уже бьют тревогу.

Так, глава провинции Нью-Брансуик в Канаде Сьюзан Холт обратилась к Федеральному агентству здравоохранения с просьбой изучить распространяющуюся в регионе новую болезнь мозга.

Чиновница отметила: «Мы не только не знаем, как это определить, диагностировать и лечить, мы не знаем, в чем причина этой болезни».

Сообщается, что новая зараза распространяется в Нью-Брансуике и Новой Шотландии.

При этом число пострадавших от болезни уже оценивается в несколько сот человек.

Выяснилось, что зараза запускает нейродегенеративные синдромы у людей.

Информируется о таких симптомах, как тревожность, проблемы со сном, боль в конечностях и проблемы с балансом, стук зубов, сильные мышечные спазмы, проблемы со зрением и галлюцинации.

Резюмируется, что многие из пострадавших моложе 45 лет.

Ранее мы писали, что в ВОЗ бьют тревогу из-за оспы обезьян – готовится экстренное заседание.