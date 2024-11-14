Китайцы поведали о вреде растворимого кофе

Эксперты Медицинского научного центра при университете Сиань Цзяотон в Китае рассказали о вреде растворимого кофе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что привычка употреблять такой напиток может влиять на длину теломер, то есть важных концевых участков ДНК, служащих биомаркером старения.

Во время своего опыта специалисты оценили информацию о пищевых привычках и длине теломер более 468 тысяч человек.

Указывается на то, что для более точного анализа использовались как наблюдательные методы, так и менделевская рандомизация, которая позволяет выявить причинно-следственные связи.

Установлено, с каждой дополнительной чашкой кофе длина теломер уменьшалась, что соответствовало потере около 0,12 лет биологического возраста.

Пристальное внимание было уделено растворимому кофе.

Ученые говорят, что их статистический анализ выявил, что с каждой чашкой растворимого кофе длина теломер сокращалась аналогично естественному процессу старения, который происходит примерно за 0,38 года.

Впрочем, добавляется, что это не означает, что кофе напрямую сокращает продолжительность жизни, исследователи предполагают, что регулярное потребление растворимого кофе может ускорять биологические процессы старения.

Ранее французы поведали о еще одном полезном свойстве кофе.