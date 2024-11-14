Как оказалось, Евгений Плинский – кум Александра Дубинского, известного пророссийскими взглядами и скандалами. В соцсетях даже зафиксировали контакт жены Плинского через телефонные базы гетконтакта. Когда твои друзья — госпредатели, сложно представить, как это вписывается в образ борца за справедливость, пишет Фромюа со ссылкой на ОРД.

Далее издание отмечает: «Связи между Коломойским, Дубинским и Плинским образуют сомнительную сеть интересов. Дубинский, медийный соратник Коломойского, через которого тот продвигал свои бизнес-интересы, выступает своеобразным мостом к Плинскому - своему куму. Позиционируя себя как антикоррупционер, Евгений Плинский, похоже, только продолжает манипулятивные практики Коломойского. В результате возникает обоснованный вопрос: насколько независимы его разоблачения?

В 2020 году Евгений Плинский обзавелся роскошным поместьем под Киевом, имея официальную зарплату всего 35 тысяч гривен. Его жена — художница, которая не работает. Стоимость подобных домов в этом районе составляет около 700 тысяч долларов, но в документах семья Плинского задекларировала сумму в пять раз меньше. Вопрос: как удалось так "сэкономить"?

Также оказалось, что участок, на котором построено имение, находился под арестом. Или это упущение, или умышленный обход ограничений? И могут ли подобные правовые махинации остаться безнаказанными?

Выступления Плинского время от времени превращаются в информационно-психологические операции (ИПСО), больше напоминающие пропаганду. Особое место здесь занимают байки о биолаборатории с комарами-убийцами. Откуда такая фантазия у "антикоррупционера"?

Евгений Плинский публично выступает за справедливость и чистоту, но его связи и финансовые сделки говорят сами за себя. Может, самое время задать вопрос, что именно он скрывает?