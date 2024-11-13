Выборы в Украине могут состояться уже в мае 2025 года, — The Economist

Выборы в Украине могут состояться уже в 2025 году. Самая ранняя дата — 25 мая, пишет издание The Economist.

«Сейчас на устах киевских политиков две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя дата выборов, которая обсуждается», — говорится в материале.

Примечательно, что Офис президента отрицает подготовку к выборам. Большинство источников издания скептически относятся к тому, что голосование состоится. Существуют вопросы относительно организации и легитимности этого процесса.

«Участвовать в предвыборной кампании сейчас было бы самоубийством», — считает народный депутат Ярослав Железняк.

Тем не менее, определенная подготовительная работа, похоже, началась, пишут авторы. Региональные избирательные штабы мобилизуются, и ведется работа над списками кандидатов. Представители «одного из вероятных конкурентов» Владимира Зеленского на президентских выборах говорят, что Украине нужны выборы, но «они опасаются делать публичные заявления об этом, опасаясь жесткой реакции со стороны Офиса президента».

«Если бы выборы состоялись завтра, господину Зеленскому было бы трудно повторить успех убедительной победы, которую он одержал в 2019 году. Почти через три года после российского вторжения его уже не воспринимают как безоговорочного военного лидера, каким он был когда-то», — говорится в материале.

Внутренние опросы, с которыми ознакомилось The Economist, свидетельствуют о том, что во втором туре действующий президент будет иметь плохие шансы на победу над Валерием Залужным. Бывший главнокомандующий ВСУ, который сейчас занимает должность посла в Великобритании, еще не дал понять свои политические амбиции, хотя многие призывают его баллотироваться.

Президент имеет лучшие шансы, когда его противопоставляют другим оппозиционным деятелям. Но один из собеседников издания говорит, что лучшим шагом для Зеленского было бы отойти в сторону: «У Зеленского есть только один выход, чтобы выйти с неповрежденной репутацией. Это провести выборы (без него) и войти в историю как человек, который объединил нацию во время войны».

Альтернативой является риск ассоциироваться с военным коллапсом или частичным миром.

С приближением вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа Украина готовится к переменам. Сейчас есть опасения, что предложение Трампа Украине будет напоминать нечто похожее на идеи, выдвинутые его будущим вице-президентом Джей-Ди Вэнсом. Они, по сути, исключают членство в НАТО, одновременно позволяя России сохранить контроль над 18% территории Украины, которая сейчас находится в оккупации.

«Несмотря на все разговоры в Киеве и других столицах об окончании войны, большинство тех, кто проводит время на передовой, понимают, что много боев еще впереди. Инициатива принадлежит Владимиру Путину, и маловероятно, что он предложит перемирие, пока не будут решены несколько битв», — констатирует издание.

Напомним, Трамп прокомментировал свою ошеломляющую победу в выборах президента США.