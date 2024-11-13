Эндокринолог рассказала, чем полезен белый хлеб

Российский эндокринолог Кристина Подорожнюк поведала о том, чем полезен белый хлеб. По ее словам, он является источником растительного белка, сложных углеводов и витаминов группы В.

Впрочем, как указывается, следует контролировать его количество в ежедневном рационе и не употреблять более 150 граммов в сутки.

Она отметила: «Польза белого хлеба заключается в том, что в нем содержатся необходимые микроэлементы, витамины группы В, сложные углеводы. Кроме того, белый хлеб является также источником растительного белка».

Добавляется, что в рационе белый хлеб рекомендуется сочетать с овощами и белковыми продуктами.

Кроме этого, его можно употреблять вместе с жирами, например с сыром.

Сказано: «Если рассматривать с точки зрения полноценного рациона, белый хлеб должен быть у каждого человека, но только нужно контролировать количество съеденного хлеба, чтобы этот продукт не стал вдруг вредным. И примерно 150 граммов в день хлеба белого можно съедать».

Указывается, что стоит внимательнее относиться к употреблению белого хлеба людям с сахарных диабетом – им рекомендуется отдавать предпочтение цельно-зерновому хлебу, изготовленному из более темной муки.

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