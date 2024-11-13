В Киеве работник ТЦК выстрелил себе в голову, — СМИ

В Киеве работник Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из пистолета. В настоящее время он находится в больнице в состоянии комы, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Мужчина находится в больнице в состоянии комы. Предварительный диагноз — огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок.

Отмечается, что инцидент произошел утром 9 ноября. В помещении Печерского ТЦК и СП обнаружили начальника группы персонала, майора Андрея Валерьевича Воеводина с тяжелым огнестрельным ранением головы. Он оставил предсмертную записку со словами: «Устал, извините».

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве застрелился полковник СБУ.