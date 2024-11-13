В приложении «Армия+» появится важная функция

В приложении «Армия+» для военных появится возможность перевода между частями. Такое нововведение могут запустить уже с 15 ноября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам главы государства, правительство приняло «особенное постановление», которое вводит реальный и прозрачный механизм перевода для воинов между воинскими частями ВСУ. Это касается перевода по инициативе воинов.

«Переводы будут работать через приложение „Армия+“. 72 часа для проверки рапорта. Результат проверки сообщается воину через „Армию+“. В случае отказа должны быть указаны ясные причины. В случае согласования — понятное решение», — отметил Зеленский.

Он уточнил, что Минобороны должно проконтролировать действенность такого механизма. Техническая готовность старта будет уже 15 ноября.

Как обратил внимание президент, механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны и ВСУ.

Стоит заметить, что приложение «Армия+» запустили в начале августа этого года. Оно, в частности, позволяет военным подавать электронные рапорты.

Напомним, отсрочку через «Резерв+» оформили уже 100 тысяч украинцев.