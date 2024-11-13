Украина получила от США очередной крупный транш

США продолжают помогать Украине во время войны. Наша страна получила транш на 1,35 миллиарда долларов.

Об этом поведал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он информировал: «Правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитиюи в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США».

Указывается, что данные средства будут направлены на приоритетные гуманитарные и социальные программы.

Министерство финансов отмечет: «Привлеченное финансирование направляется на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение выплаты заработных плат педагогам».

Добавляется, что средства были перечислены в госбюджет Украины через проект Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

Сообщается: «Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022-го года достигла 28,2 миллиардов долларов. Это самая большая финансовая помощь Украине среди всех стран мира».

Резюмируется, что в этом году наша страна ожидает 7,8 миллиарда долларов бюджетной поддержки от США, из которых 5,2 миллиарда долларов уже мобилизовано.

Ранее МВФ начал прорабатывать очередной транш для Украины.