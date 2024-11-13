Страны НАТО должны сделать больше, чем просто помочь Украине держаться в бою, — Рютте

Странам НАТО необходимо усилить свою помощь Украине в войне с Россией. Просто помочь ВСУ держаться в бою недостаточно. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Reuters.

«Мы должны подтвердить свою приверженность курсу войны, и мы должны сделать больше, чем просто „удерживать“ Украину в бою. Мы должны повысить цену для (российского диктатора Владимира — ред.) Путина и его авторитарных угроз, предоставив Украине поддержку, необходимую для изменения траектории конфликта», — отметил Рютте на пресс-конференции с президентом Франции Эммануелем Макроном.

При этом генсек обратил внимание, что Россия, которая сотрудничает с Китаем, Ираном и Северной Кореей, угрожает миру и безопасности не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе и в Северной Америке.

В свою очередь французский лидер подчеркнул, что он будет настаивать, чтобы Украине и дальше помогали столько, сколько потребуется.

«Это единственный путь к переговорам, и я хочу четко сказать, что, когда придет время, ничего не должно быть решено по Украине без украинцев и по Европе без европейцев», — отметил Макрон.

Напомним, в Пентагоне уточнили оставшуюся сумму для Киева.