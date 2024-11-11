Bitcoin продолжает обновлять максимумы

Bitcoin обновил исторический максимум, достигнув $82,394 после избрания Дональда Трампа 47-м президентом США и сторонников криптовалют в Конгресс. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Еще 10 ноября стоимость Bitcoin впервые в истории обновила исторический максимум, превысив 80 000 долларов.

Капитализация криптовалюты достигла $1,62 триллиона.

Самая большая криптовалюта в мире уже более чем удвоила свою стоимость с минимума этого года в 38,505 долларов. В это же время вторая по капитализации криптовалюта Etherium достигла $3,181 за единицу.

В то время как согласно данным Reuters, рост Bitcoin основан на ожиданиях, что криптовалюты получат мощное развитие в благоприятной регуляторной среде после избрания Дональда Трампа президентом США и сторонников криптовалют в Конгресс.

Напомним, Bitcoin обновил исторический максимум на фоне выборов в США.