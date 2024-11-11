Форвард сборной Украины остался без главного тренера в Италии

В рамках 12-го тура итальянской Серии А «Болонья» победила «Рому». Данный поединок стал последним для Ивана Юрича во главе «волков».

Хорватский специалист был уволен с его должности, о чем сообщила пресс-служба столичного клуба.

Руководство «волков» поблагодарило Юрича за работу, проведенную в клубе, и пожелало ему успехов в будущем. Иван проработал в клубе всего 2 месяца.

Клуб объявит имя нового наставника в ближайшие дни. Главным претендентом на вакантный пост называется Роберто Манчини, которого недавно уволили с поста тренера Саудовской Аравии.

Хорват провел на посту рулевого «Ромы» лишь 12 матчей, выиграв 4 матча, 3 сыграв вничью и 5 раз проиграв.

Напомним, сборная Украины потеряла звездного игрока. Ребров сделал замену.