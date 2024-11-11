Шольц планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Путиным

Канцлер Олаф Шольц планирует возобновить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Последний раз они говорили в 2022 году. Об этом Шольц заявил в интервью ARD Mediathek.

По словам Шольца, он планирует переговорить с диктатором «в нужное время».

«Но я ответственный политик, я не буду делать этого в одиночку», — заявил он и добавил, что диалог с Путиным потребует многих контактов и переговоров со многими другими людьми.

Также он отметил, что вопрос переговоров с Путиным также необходимо обсудить с Украиной.

Отвечая на вопрос, когда переговоры между ним и диктатором состоятся, канцлер ответил: «Скоро».

Напомним, у Путина продолжают открещиваться от контактов с Трампом.