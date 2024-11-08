В Украине водители снова могут заказать индивидуальные номера для автомобилей

Сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили прием заказов на изготовление индивидуальных номерных знаков. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Прием заявок был приостановлен с 17 сентября из-за того, что МВД заключало новый договор с производителем на закупку номеров.

Стоимость услуги:

— спецпродукция (номерной знак) для легковых автомобилей — 340,02 грн;

— спецпродукция (номерной знак) для мотоциклов — 154,80 грн;

— три символа (минимальный заказ) — 300 грн;

— каждый последующий (до восьми символов) — 90 грн;

— графический элемент — 500 грн.

Заказать индивидуальный номерной знак можно в любом территориальном сервисном центре МВД или онлайн — в Кабинете водителя. Получить знак можно двумя способами: самостоятельно или с доставкой в ​​отделение Новой почты.

Услуга по индивидуальным номерным знакам предоставляется на протяжении до 40 дней.

В МВД отметили, что с начала 2024 года были разработаны макеты и обеспечено изготовление 11 244 комплектов макетов, 10 902 из них заказаны через Кабинет водителя.

Напомним, в Украине появятся новые автомобильные номера.