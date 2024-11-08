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Новости > В перестройке мира наступает «момент истины», — Путин

В перестройке мира наступает «момент истины», — Путин

Александр Панько
08.11.24 12:17
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В перестройке мира наступает «момент истины», — Путин

Сегодня в мире «наступает момент истины», прежнее мироустройство идет безвозвратно. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай в Сочи в четверг, 7 ноября.

«Наступает в определенном смысле момент истины. Бывший строй мира безвозвратно идет, можно сказать, уже ушел. А за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба», — сказал глава Кремля.

По словам Путина, «это не бой за власть и геополитическое влияние — это бой за те же принципы, на которых будет строиться мироздание».

«От результата этой борьбы зависит, удастся ли построить миропорядок, который позволит развиваться всем и, наконец, позволит человеку остаться человеком», — заявил российский лидер.

По словам Путина, «все чаще демократию понимают не как власть большинства, а как власть меньшинства. Современный неолиберализм, по его мнению, «выродился в тоталитарную идеологию».

«Слепая вера западных политиков в собственную безнаказанность, исключительность может стать трагедией... В политике США и их союзников все чаще заметен принцип „не доставайся же никому“, но это очень опасная формула... Ни о какой гегемонии в новой системе мироустройства не может быть речи», — заявил российский диктатор.

При этом он отметил, что «Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не задает вопрос «мы или они».

«Россия нужна миру, и Брюсселю и Вашингтону, считающим себя начальником, этого не изменить... Запад пытался нанести России сокрушительный удар и отлучить ее от мировой политики и экономики, но это не удалось. Нынешний конфликт не всех со всеми, мы видим конфликт подавляющей части планеты с мировым меньшинством, желающим сохранять свое доминирование», — подчеркнул Путин.

Российский диктатор также добавил, что «монополия Запада, любая монополия рано или поздно заканчивается».

«В формируемом многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным... Международное право — продукт договоренностей не стран, а народов. Не должно быть ситуации, когда модель одной страны, пусть даже успешной, навязывается всем остальным», — заявил Путин.

По его словам, мир меняется, появляются новые центры, однако «наступающий мир не будет простым».

«Давить на нас бесполезно, а договариваться мы всегда готовы», — резюмировал Путин.

Напомним, Путин сделал новое заявление о «мирных переговорах».

Тэги: Владимир Путин, мир

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