Украина реформирует процесс определения инвалидности

В Офисе президента обсудили новый законопроект, направленный на упрощение процедуры и устранение бюрократии в системе МСЭК, которая должна заработать в три этапа уже со следующего года. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Под председательством заместителя руководителя ОП Ирины Верещук состоялось совещание по внедрению реформы МСЭК.

Главная тема совещания — законопроект Минздрава о реформировании системы назначения статуса инвалидности и ликвидации МСЭК, который вскоре должны рассмотреть на заседании Верховной Рады.

Представители Минздрава рассказали о внедрении системы оценки повседневного функционирования человека с целью назначения инвалидности. Кроме того, был предложен план цифровизации соответствующего процесса, предусматривающий три этапа, первый из которых должен начаться 1 января следующего года.

Отдельное внимание на совещании было уделено реформированию военно-врачебных комиссий, в частности благодаря уменьшению бюрократии и созданию прозрачного процесса прохождения ВВК.

Отмечается, что в течение двух недель Минобороны, Минздрав и Минцифры разработают шаги по цифровизации ВВК.

Напомним, ограниченно пригодным нужно перепройти ВЛК, в ТЦК назвали крайний срок.