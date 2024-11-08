Россия начала новую волну наступательных действий на Курщине

Российские войска начали новую волну наступательных действий на территории Курской области. Об этом информирует проект DeepState.

Отмечается, что день у подразделений Сил обороны Украины, находящихся на Курщине, «выдался тяжелым». Враг возобновил наступательные действия на Погребки, Зеленый Шлях, Дарьино и Суджу.

«По последнему вектору ситуация уточняется, а на остальных участках основной натиск удалось остановить. Конечно, на этом кацапы не остановятся, и попытаются еще не раз новоприбывшими подразделениями осуществить массированные штурмы», — говорится в сообщении.

Враг применил традиционную тактику — десантирование пехоты на БМП, добавили в DeepState.

Напомним, Сырский озвучил результаты действий ВСУ на Курщине.