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Новости > Россия начала новую волну наступательных действий на Курщине

Россия начала новую волну наступательных действий на Курщине

Агата Кловская
08.11.24 10:41
115
Россия начала новую волну наступательных действий на Курщине

Российские войска начали новую волну наступательных действий на территории Курской области. Об этом информирует проект DeepState.

Отмечается, что день у подразделений Сил обороны Украины, находящихся на Курщине, «выдался тяжелым». Враг возобновил наступательные действия на Погребки, Зеленый Шлях, Дарьино и Суджу.

«По последнему вектору ситуация уточняется, а на остальных участках основной натиск удалось остановить. Конечно, на этом кацапы не остановятся, и попытаются еще не раз новоприбывшими подразделениями осуществить массированные штурмы», — говорится в сообщении.

Враг применил традиционную тактику — десантирование пехоты на БМП, добавили в DeepState.

Напомним, Сырский озвучил результаты действий ВСУ на Курщине.

Тэги: Россия, войска, Курская область

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