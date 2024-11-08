Трамп пообещал поговорить с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что не исключает возможности возобновить диалог с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом политик сказал в телефонном интервью NBC.

По словам Трампа, после избрания он поговорил «вероятно» с 70-ти мировыми лидерами. Республиканец сказал, что еще не говорил с Путиным, но сказал: «Я думаю, мы поговорим».

Трамп подтвердил факт телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, но отказался сообщить подробности.

Напомним, Зеленский созвонился с Трампом.