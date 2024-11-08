Медик рассказала, при какой температуре воздуха должен спать человек

Российский медик Надежда Чернышова предупредила о вреде сна в душном помещении. По ее словам, это грозит головными болями и снижением работоспособности.

Дело в том, что так человек не сможет восстановить свои ресурсы.

Она рассказала: «Нехватка кислорода приводит к тому, что организм не восстанавливает свои ресурсы и человек с утра чувствует себя разбитым. Могут быть головные боли, сниженная работоспособность и концентрация внимания».

Эксперт добавляет, что следует спать с приоткрытым окном или установить в комнате бризер, который будет обеспечивать приток свежего воздуха, чуть подогревать его в зимнее время и фильтровать.

Резюмируется, что комфортной температурой для сна можно назвать примерно 18-20 градусов, но, подчеркивается, что это индивидуально.

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