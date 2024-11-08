Dunatothrips aneurae: названы самые ленивые насекомые на Земле

Эксперты из университета Халла в Великобритании поведали о том, какие насекомые являются самыми ленивыми на нашей планете. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это крошечные дунатотрипсы (Dunatothrips aneurae), обитающие в Австралии.

Поясняется, что дунатотрипсы живут на листьях акаций в гнездах и собственной паутины.

Сказано, что они не причиняют вреда растениям и почти не имеют естественных врагов.

Примечательно, что средний размер особи дунатотрипса не превышает трех миллиметров.

Эти насекомые привлекли внимание ученых из-за своей невероятной пассивности.

Было установлено, что в колониях этих существ часть группы не выполняет никаких задач, предпочитая просто лежать на листьях.

Опыты продемонстрировали, что бездеятельные особи не чинили поврежденные гнезда, почти не производили яиц и вообще не интересуются размножением, а всю работу выполняли активные дунатотрипсы.

Впрочем, признают специалисты, все еще остается загадкой, почему соседи по гнезду не выгоняют лентяев из своего общества, но Dunatothrips aneurae в целом не проявляют агрессии к кому бы то ни было, включая своих более агрессивных и опасных сородичей Akainothrips.

Резюмируется, что ленивые особи могут каким-то образом приносить пользу колонии: так, повышая влажность в гнезде за счет дыхания, или выполнять другие не очевидные на первый взгляд задачи.

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