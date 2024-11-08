Ученым удалось… перемешать сверхтвердое тело

Эксперты из Инсбрукского университета в Австрии совершили прорыв в науке. Стало известно, что случилось.

В отчете сказано, что специалисты впервые смогли перемешать сверхтвердое тело, то есть экзотическую форму материи, существующую в ультрахолодных дипольных квантовых газах

Поясняется, что сверхтвердые тела могут одновременно вести себя как твердые материалы и как сверхтекучие жидкости.

По словам ученых, такое парадоксальное сочетание взаимоисключающих свойств было предсказано физиками более пятидесяти лет назад как возможное в квантовой механике.

Говорится: «Это немного похоже на кота Шредингера, который живой и неживой одновременно. Сверхтвердое тело одновременно твердое и жидкое».

До этого исследователи уже смогли визуализировать кристаллическую структуру «твердой» сущности квантовых тел, но их сверхтекучие свойства оставались неуловимыми.

Сейчас же австрийцы объединили теоретические модели с передовыми экспериментами для создания и наблюдения вихрей в дипольных сверхтвердых телах.

Информируется, что с помощью высокоточных методов они использовали магнитные поля для осторожного вращения сверхтвердого тела.

Такое перемешивание вызвало образование квантованных вихрей, которые служат гидродинамическим отпечатком сверхтекучести.

Сообщается, что данный опыт продлился почти год, показав серьезные различия между динамикой вихрей в сверхтвердых телах и немодулированных квантовых жидкостях, а также предложив новое понимание того, как характеристики сверхтекучести и твердого тела сосуществуют и взаимодействуют в этих экзотических квантовых состояниях.

Резюмируется, что это открытие даст возможность изучать свойства различных квантовых объектов, включая нейтронные звезды.

Ранее ученые придумали, как перевозить антиматерию.