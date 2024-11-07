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Новости > Артем Довбик может покинуть «Рому» по окончании сезона. Названы причины

Артем Довбик может покинуть «Рому» по окончании сезона. Названы причины

Абелардо
07.11.24 16:23
106
Артем Довбик может покинуть «Рому» по окончании сезона. Названы причины

Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может сменить клубную прописку по окончании текущего сезона. Как сообщает Il Romanista, 27-летний украинец намерен участвовать в Лиге чемпонов.

Если римский коллектив не сможет попасть в главный еврокубкоый турнир, то Довбик рассмотрит возможность ухода.

Довбик перешел в Рому летом 2024 года из Жироны за 30,5 млн евро. Контракт украинца с клубом рассчитан до конца сезона-2028/29.

Напомним, Артем Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч-2024.

Тэги: футбол, спорт, сборная Украины по футболу, ФК Рома, Артем Довбик

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