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Новости > Шмыгаль рассказал, кто в первую очередь получит повестки

Шмыгаль рассказал, кто в первую очередь получит повестки

Агата Кловская
07.11.24 15:48
53
Шмыгаль рассказал, кто в первую очередь получит повестки

В течение последних двух месяцев 98% повесток были направлены тем людям, которые не платят налоги и нигде не зарегистрированы как работающие. Сегодня реестры позволяют это отслеживать. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль во время 10-го Киевского международного экономического форума.

«Мобилизация, повестки, которые мы рассылаем, — на сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются сознательно через реестр „Оберіг“, направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы как работающие люди. Фактически сегодня приоритет мобилизации предоставляется людям, которые не работают, безработным», — объяснил глава правительства.

По словам Шмыгаля, только 2% в течение последних двух месяцев были разосланы людям, которые работают. В частности заметил, что сегодня реестры позволяют отслеживать информацию о том, платит ли человек налоги, независимо от того, это наемный работник, предприниматель или самозанятое лицо.

«Если человек налогов не платит, это означает, что человек не занят, как минимум, официально. Соответственно в реестрах это видно, „Оберіг“ подтягивает эту информацию, и когда повестки формируются, мы можем видеть, что человек безработный, и эти люди являются приоритетом для мобилизации. Очень простой принцип, думаю, что он абсолютно понятен всем», — заявил премьер.

Глава правительства добавил, что государству необходимо платить средства военнослужащим.

«Вы знаете, что мобилизация продолжается. Количество мобилизованных объявляли 250 тысяч — это плюсом к тому количеству Вооруженных сил, с которым мы прошли эти 2,5 года», — подчеркнул он.

Напомним, ограниченно пригодным нужно перепройти ВЛК.

Тэги: Денис Шмыгаль, повестки

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