Генсек НАТО рассказал, что будет делать с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался по поводу победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Он выступил с заявлением в Будапеште перед саммитом Европейского политического сообщества.

Чиновник сказал: «Я работал с ним четыре года, он очень четко дает понять, чего хочет, понимает необходимость взаимодействовать, формировать общие подходы. Я полагаю, что мы сможем добиваться этого».

При этом глава Альянса добавил, что Западу и, в первую очередь, США, угрожает усиление взаимодействия России, Китая, КНДР и Ирана, и именно это он желает обсудить с новым главой американского государства.

Генсек выразил уверенность в том, что сможет договариваться с Дональдом Трампом.

Ранее СМИ раскрыли детали «плана» Трампа по Украине.