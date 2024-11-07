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Новости > Генсек НАТО рассказал, что будет делать с Трампом

Генсек НАТО рассказал, что будет делать с Трампом

Агата Кловская
07.11.24 13:09
38
Генсек НАТО рассказал, что будет делать с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался по поводу победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Он выступил с заявлением в Будапеште перед саммитом Европейского политического сообщества.

Чиновник сказал: «Я работал с ним четыре года, он очень четко дает понять, чего хочет, понимает необходимость взаимодействовать, формировать общие подходы. Я полагаю, что мы сможем добиваться этого».

При этом глава Альянса добавил, что Западу и, в первую очередь, США, угрожает усиление взаимодействия России, Китая, КНДР и Ирана, и именно это он желает обсудить с новым главой американского государства.

Генсек выразил уверенность в том, что сможет договариваться с Дональдом Трампом.

Ранее СМИ раскрыли детали «плана» Трампа по Украине.

Тэги: мир, НАТО, война, Дональд Трамп, Марк Рютте

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