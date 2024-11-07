Стало известно, как растет госдолг США

Государственный долг США продолжает быстро расти. О динамике поведало министерство финансов страны.

Сейчас он уже приблизился к 36 триллионам долларов.

Указывается, что в конце января 2022-го года задолженность федерального правительства составляла немного более 30 триллионов долларов, но понадобилось по восемь месяцев, чтобы показатель дважды прибавил по триллиону.

Так, по словам финансистов, рекордно быстрыми темпами задолженность достигла 33 и 34 триллионов долларов: на это ушло лишь по три месяца.

В то же время рост до отметки в 35 триллионов существенно замедлился и занял семь месяцев.

На сегодняшний день темпы роста снова ускорились: 35 триллион образовался за 211 дней со средними темпами по 0,014% в сутки, а 36 триллион ежедневно нарастает уже по 0,025%.

Другими словам, каждый день к задолженности прибавляется примерно 8,7 миллиарда долларов вместо прежних 4,8 миллиарда.

Прогнозируется, что при сохранении нынешних ставок и отсутствии новых крупных размещений отметку в 36 триллионов долларов показатель перешагнет в середине ноября.

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