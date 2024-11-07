Россия игнорирует большинство запросов об украинских пленных, — Лубинец

Россия игнорирует большинство запросов относительно места пребывания украинских пленных. Поэтому Украина ищет третьи страны, которые готовы помочь в этом вопросе. Об этом в Telegram сообщил уполномоченый Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, Офис омбудсмена направляет запросы в российскую уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову, в которых семьи пропавших без вести просят сообщить, известно ли место пребывания их родных.

Однако Россия в очень редких случаях предоставляет информацию об удержании украинских граждан под своим контролем.

«Низку инициатив РФ просто игнорирует: не создает смешанные медицинские комиссии, не заинтересована в возвращении граждан обеих стран по условиям проекта „Хочу к своим“, не предоставляет информацию о местах посещения удерживаемых украинцев (как военнопленных, так и гражданских)», — отметил Лубинец.

Омбудсмен также подчеркнул, что Украина продолжает поиск третьих стран, готовых присоединиться к реализации четвертого пункта формулы мира, и показать результат — вернуть домой как можно больше украинцев, которых незаконно продолжает удерживать Россия.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день Украине удалось вернуть из российского плена 168 гражданских.

Напомним, две трети пленных сообщили о сексуальном насилии в России.