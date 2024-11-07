В ГПСУ рассказали, сколько украинцев погибли, штурмуя горы или реки для незаконного выезда

С начала действия военного положения в Украине более 40 ее граждан потеряли жизнь, пытаясь незаконно пересечь границу в труднодоступной горной местности или по реке, в частности — Тисе. Об этом заявил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

«По состоянию на сейчас более 40 человек погибли во время преодоления труднодоступных горных местностей или границы по рекам, и большинство таких случаев фиксировались именно по речным участкам», — отметил он.

Отвечая на вопрос, офицер отметил, что пограничники ожидают снижения количества попыток перейти границу в связи с приближением зимы, но констатируют, что нарушители продолжают использовать труднодоступные участки для прорыва, в частности «популярным маршрутом», который предлагают незаконные перевозчики для уклонистов остается река Тиса на Закарпатье.

Напомним, в Украине снова продлили мобилизацию и военнoе положение.