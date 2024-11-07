Макрон и Шольц согласовывают стратегию по Трампу

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели срочный телефонный разговор, во время которого они скоординировали позиции по результатам выборов президента в США, на которых фактически победил Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Указано, что сегодня в Париже состоится встреча министров обороны Франции и ФРГ.

Также стало известно, что Макрон предложил странам Евросоюза обсудить общую европейскую стратегию после победы Трампа.

«Из уст президента Франции Эмманюэля Макрона прозвучало предложение для 27 государств-членов Европейского Союза скоординировать общий порядок действий по укреплению Европы ввиду того, что в США на президентских выборах победил Дональд Трамп», — заявил представитель французского правительства.

Напомним, лидеры Великобритании и Германии высказались по поводу победы Трампа.