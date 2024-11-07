«Укрэнерго» объявило о техническом дефолте

НЭК «Укрэнерго» с 9 ноября временно остановит осуществление платежей по долговым обязательствам по «зеленым» облигациям устойчивого развития. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Это техническое решение будет действовать до момента завершения планируемой реструктуризации долга в ближайшие месяцы. „Укрэнерго“ совместно с правительством Украины принимает все необходимые меры, чтобы достичь соглашения с владельцами облигаций в ближайшей перспективе», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что основаниями для прекращения платежей есть положения отдельного закона, а также двух постановлений Кабмина и приказа уполномоченного органа управления НЭК «Укрэнерго» от государства — Минэнерго. Эти нормативные акты были приняты в рамках выполнения Украиной условий сотрудничества с МВФ.

Компания уже сообщила кредиторам о временной приостановке выплат по евробондам и заверила их в своей финансовой стабильности.

Напомним, в начале сентября наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» принял решение об увольнении главы компании Владимира Кудрицкого.