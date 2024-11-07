Власти не могут эвакуировать около тысячи жителей Курахово

В городе Курахово Донецкой области остается тысяча человек. Сейчас у власти нет возможности вывезти гражданских из-за очень сложной ситуации и опасности. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона.

«В городе Курахово остаются тысяча человек. И вывезти их сейчас возможности вообще никакой нет. Потому что враг FPV-дронами не подпускает ни полицейские подразделения Белые ангелы, ни подразделения ГСЧС. Очень сложно вывезти эту тысячу оставшихся людей, но у них и желания особого нет», — объяснил Филашкин.

По его словам, люди заранее позаботились о средствах гигиены, питьевой воде, продуктовых наборах, — сделали себе определенные запасы.

Всего в Донецкой области остаются около 350 тысяч человек.

Напомним, в очередном населенном пункте на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию.