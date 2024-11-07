Калькулятор смерти: ИИ будет предсказывать срок жизни пациентов

Белый дом планирует «срочно» отправить Украине 6 млрд долларов до инаугурации Трампа, — СМИ
СМИ раскрыли детали «плана» Трампа по Украине
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Трамп пообещал остановить войны в мире
Трамп прокомментировал свою ошеломляющую победу в выборах президента США
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