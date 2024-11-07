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Новости > Си Цзиньпин дал наставления Трампу

Си Цзиньпин дал наставления Трампу

Агата Кловская
07.11.24 10:45
68
Си Цзиньпин дал наставления Трампу

Председатель КНР Си Цзиньпин созвонился с республиканцем Дональдом Трампом, который победил на выборах президента США. Поздравил его.

Кроме этого лидер Китая отправил ему поздравительную телеграмму.

В ней сказано: «История показывает нам, что Китай и США как выиграют от сотрудничества, так и проиграют от конфронтации».

Указывается: «Стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские отношения соответствуют общим интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества».

В тексте говорится: «Надеемся, что обе стороны будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, укреплять диалог и взаимодействие, должным образом управлять разногласиями, расширять взаимовыгодное сотрудничество и найдут путь правильного сосуществования Китая и США в новый период, который принесет пользу как обеим странам, так и всему миру».

Ранее Харрис пообещала отдать власть Трампу и рассказала, что будет дальше.

Тэги: США, Китай, мир, Дональд Трамп, Си Цзиньпин

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