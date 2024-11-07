Харрис пообещала отдать власть Трампу и рассказала, что будет дальше

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение на выборах. Она уже созвонилась с победившим в гонке республиканцем Дональдом Трампом.

Политик выступила перед сторонниками в университете Говарда в Вашингтоне.

Она сказала: «Ранее сегодня я разговаривала с избранным президентом Дональдом Трампом и поздравила его с победой. Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде в их переходном процессе и что мы будем участвовать в мирной передаче власти».

Политик отметила: «В нашей стране мы храним верность не президенту или партии, а конституции, совести и Господу. Моя верность принадлежит всем трем, поэтому хотя я говорю здесь, что признаю поражение на выборах, я не признаю поражение в борьбе, подпитывающей эту кампанию».

Камала Харрис добавила: «Эта борьба за свободы, за возможности, справедливость и достоинство всех людей, борьба за идеалы в сердце нашей страны, которые отображают Америку и лучшее в нас».

Вспомнила экс-кандидат и о действующем главе государства: «Что касается президента Джо Байдена и доктора Джилл Байден, спасибо за вашу поддержку. Я так горжусь тем, как мы вели эту гонку».

Кроме этого демократка произнесла: «Мое сердце сегодня наполнено благодарностью за доверие, которое вы мне оказали, полно любви к нашей стране и решимости. Результат этих выбор оказался не тем, которого мы хотели, который мы предполагали и за который мы голосовали. Мы продолжим вести эту борьбу в кабинках для голосования, в судах и на площадях. И мы также будем вести ее более тихими способами».

Ранее Байден прокомментировал исход президентских выборов в США и созвонился с Трампом.