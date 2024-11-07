Байден прокомментировал исход президентских выборов в США и созвонился с Трампом

Действующий президент США Джо Байден прокомментировал исход президентских выборов в США и поражение своего вице-президента Камалы Харрис.

Он отметил: «Ей пришлось вступить при чрезвычайных обстоятельствах и возглавить историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно было достичь. Она продолжит вести борьбу с целью, решимостью и радостью».

Кроме этого, политик позвонил победившему республиканцу Дональду Трампу.

В Белом доме поведали: «Джо Байден поговорил по телефону с избранным президентом Дональдом Трампом и поздравил его с победой».

Указывается, что нынешний глава государства заявил о необходимости работы для объединения страны.

Ранее Зеленский созвонился с Трампом.