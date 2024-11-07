Клинтоны и Обамы поздравили Трампа

Политические конкуренты поздравляют республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Желают успехов в Белом доме.

Так, высказались бывший президент США Билл Клинтон и его жена экс-госсекретарь Хиллари Клинтон: «Американский народ проголосовал, а Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс станут следующими президентом и вице-президентом США. Мы желаем им успехов и надеемся, что они будут управлять для всех нас».

Не остались в стороне бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель: «Теперь, когда есть результаты, мы хотим поздравить президента Дональда Трампа и сенатора Джей Ди Вэнса с их победой».

При этом они признались, что рассчитывали на другой результат из-за разногласий с Республиканской партией по многим вопросам, добавив, что гордятся кандидатами в президенты и вице-президенты от демократов Камалой Харрис и Тимом Уолцем.

Супруги резюмировали, что будут всегда благодарны сотрудникам и волонтерам, помогавшим в ходе предвыборной кампании Камалы Харрис.

Ранее Зеленский созвонился с Трампом.