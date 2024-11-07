Зеленский созвонился с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с республиканцем Дональдом Трампом, который выиграл президентские выборы в США. Подробности глава нашего государства сообщил в социальной сети Х.

Он написал: «Я провел отличный разговор с президентом Дональдом Трампом и поздравил его с его исторической убедительной победой – его потрясающая кампания сделала этот результат возможным. Я похвалил его семью и команду за их великолепную работу».

Политик добавил, что договорился с американским лидером «поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество».

Ранее Трамп пообещал остановить войны в мире.