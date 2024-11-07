Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 704 300 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 7 ноября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 704 300 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 224 танка, 18 612 боевых бронированных машин, 20 194 артиллерийские системы, 1 245 РСЗО, 996 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 18 408 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 631 крылатая ракета, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 28 411 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 596 единиц специальной техники.

Ранее в Украине снова продлили мобилизацию и военнoе положение.