Лидеры Великобритании и Германии высказались по поводу победы Трампа

Лидеры Великобритании и Германии уже поздравили республиканца Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Рассказали, чего ждут.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил: «Поздравляю избранного президента Дональда Трампа с исторической победой на выборах. Я с нетерпением жду возможности работать с вами в ближайшие годы. Как самые близкие союзники, мы стоим плечом к плечу на защите наших общих ценностей: свободы, демократии и предпринимательства. От роста и безопасности до инноваций и технологий - я знаю, что особые отношения между Великобританией и США будут продолжать процветать по обе стороны Атлантики в течение многих лет».

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал так: «Я поздравляю Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Германия и США уже долгое время успешно сотрудничают друг с другом, способствуя процветанию и свободе по обе стороны Атлантики. Мы будем продолжать работать на благо наших граждан».

Ранее Кремль сделал несколько заявлений по победе Трампа и Украине.