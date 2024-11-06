Киев уже почти полностью подключили к отоплению

Киев продолжают подключать к отоплению. О ситуации на среду, 6 ноября, сообщает «Киевтеплоэнерго».

Информируется, что на сегодняшний день к теплу были подключены более 96% жилых домов, которые обслуживают коммунальные организации.

Кроме этого сказано, что с теплом уже около 70% жилых зданий ЖСК и ОСМД, подключаемых по индивидуальным заявкам их руководителей».

Информируется, что на контроле у властей украинской столицы также подключение отдельных домов, обслуживающих частные или ведомственные организации, имеющих собственные отдельно стоящие котельные и т.д.

Добавляется, что в более чем десяти таких домов уже удалось урегулировать вопросы и подать тепло, другие будут подключены уже в ближайшее время.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев сказал: «Также, планируя бюджет на следующий год, мы будем учитывать наиболее проблемные участки тепловых сетей и оборудования. В частности, уже видим, что необходимо провести ремонтные работы в Подольском районе, где ликвидируем много повреждений».

Ранее синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в ноябре.