Кремль сделал несколько заявлений по победе Трампа и Украине

Кремль сделал несколько комментариев по поводу победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Сделал это пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он отметил: «Владимир Путин неоднократно повторял, что он открыт к конструктивному диалогу, основанному на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности друг друга. Президент сохраняет свой настрой. Он его неоднократно подтверждал. В настоящий момент администрация США настроена диаметрально противоположно, что будет в январе – мы посмотрим».

Коснулся чиновник и войны в Украине.

Так, по его словам, «поскольку именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт, принимает в нем непосредственное участие, то, да, США способны эту траекторию своей внешней политики изменить».

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил: «Мы неоднократно говорили, что США в состоянии поспособствовать завершению конфликта в Украине. Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь».

Дмитрий Песков добавил: «Еще ухудшить отношения практические невозможно. Они находятся исторически в самой низкой точке, а дальнейшее будет зависеть от следующего руководства США».

Ранее мы писали, что Путин не хочет поздравлять Трампа с победой.