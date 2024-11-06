Китай прокомментировал победу Трампа

Китай сделал официальное заявление по поводу победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Его озвучила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат сказала: «Наша политика в отношении США последовательна, мы продолжим рассматривать и управлять китайско-американскими отношениями на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

По ее словам, «президентские выборы в США – это внутреннее дело США и Китай уважает выбор американского народа».

Ранее генсек НАТО сообщил, чего ждет от Трампа.