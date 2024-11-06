В текущем розыгрыше Лиги чемпионов установили необычный рекорд

В рамках нынешнего сезона Лиги чемпионов был установлен необычный рекорд турнира.

Как сообщает Opta, голкипер «Динамо» (Загреб) Даниэль Загорац, игравший накануне против братиславского «Слована», стал 4-ым футболистом в текущем сезоне, который дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 37 лет или старше. Это наибольшее количество игроков такого возраста и старше, которые сыграли свой первый матч в одном и том же розыгрыше турнира.

Помимо Загораца в Лиге чемпионов этой кампании также дебютировали Кристиан Стуани из «Жироны», Юрай Куцка из вышеупомянутого «Слована» и Гурам Кашия, который также защищает цвета «Слована».

Напомним, Ребров объявил состав сборной Украины на финиш Лиги наций.