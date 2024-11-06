Орбан высказался о поддержке Украины после победы Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о поддержке Украины после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Сделал он это на саммите Организации тюркских государств в Бишкеке.

Политик отметил: «Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины, которая была до сих пор».

Глава правительства добавил: «Я в этом очень сомневаюсь, поэтому нужна будет новая европейская стратегия».

Также, по его словам, первый шаг в этом направлении можно сделать уже 7 ноября, когда в Будапеште пройдут саммит Европейского политического сообщества и неформальный саммит ЕС.

Ранее Эрдоган тепло поздравил Трампа с победой, упомянув Украину.