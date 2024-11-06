Сырский озвучил результаты действий ВСУ на Курщине

За три месяца операции украинских войск в Курской области российская армия потеряла более 20 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

«За почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека, из них: ликвидировано — 7905, ранены — 12220, плен — 717», — написал он.

По словам Сырского, была уничтожена 1101 единица вооружения и военной техники врага. Из них 54 танка, 276 боевых бронированных машин, 107 орудий и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.

Главнокомандующий отметил, что в настоящее время Россия сосредоточила на Курщине 45 тысяч военных, и пытается увеличить их количество.

«Собственных войск России на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи», — подчеркнул главком.

Сырский напомнил, что россияне хотели захватить больше территории на севере Украины в Сумской области.

«Это должно стать продолжением российской операции на Харьковском направлении. Именно поэтому было принято решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области», — объяснил он.

Также Сырский рассказал, что за проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено около 2000 военнослужащих ВСУ.

Напомним, Сырский заявил, что фронт на Курщине — под контролем ВСУ.